Пилот RDS Open Добровольский заявил, что эмоции от реальных соревнований помогут отвлечь подростков от видеоигр

Подростковый интерес к виртуальным играм беспокоит многих. Руководитель «Российской Дрифт Серии», мастер спорта и действующий пилот RDS Open Дмитрий Добровольский рассказал «Известиям» о важности баланса между цифровыми развлечениями и реальной активностью.

По мнению эксперта, спортивные эмоции и адреналин подростки могут получить не только через игры, но и в реальности. Например, катаясь с горок или играя в хоккей. Добровольский назвал неправильным противопоставление спорта и игр. Вместо ультиматумов нужно искать гармонию и предлагать различные возможности.

Спорт формирует личность глубже, чем цифровые развлечения, считает специалист. В отличие от компьютерных игр, спорт задействует все тело и приносит больше эмоций.

Однако для людей с ограниченными возможностями виртуальные симуляторы могут стать спасением. Пилот RDS, прикованный к инвалидному креслу, начинал с симулятора дрифта и вышел на реальный трек.

Эксперт утверждает, что бороться с играми бессмысленно — они популярны. Однако можно возглавить этот процесс: убрать бесполезные «таймкиллеры» и оставить развивающие игры.