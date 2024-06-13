Пианистка Андреева: современные произведения не уступают великим созданиям прошлого

Российские современные композиторы, произведения которых написаны уже в годы войны, ничуть не уступают великим созданиям прошлого. Об этом рассказала пианистка, учредитель благотворительного фонда «Отечественное искусство» Мария Андреева «Петербургскому дневнику».

По ее словам, многие современные поэты по силе воздействия не уступают, а некоторые даже превосходят знаменитых писателей. То же самое касается и музыкальных композиций. Просто они пока еще не очень известны.

Андреева отметила, что сейчас фонд готовит цикл передач о русской музыке и русском искусстве в целом.