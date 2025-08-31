Пианист Мацуев рассказал, что дружил с композитором Щедриным около 25 лет

Известный пианист Денис Мацуев в интервью с сайтом телеканала «Звезда» поделился воспоминаниями о своем последнем разговоре с композитором Родионом Щедриным. По словам артиста, Щедрин был ему очень близок.

«Невозможно в это поверить, что не будет больше этого: "Дорогой Денисушка, приветствую". Так начинались наши разговоры всегда. Последний, который был месяц назад, он мне позвонил, смотрел трансляцию, слушал трансляцию нашего фестиваля в Суздале», — рассказал Мацуев.

Пианист подчеркнул, что дружил с Родионом Щедриным около 25 лет. Он назвал пару композитора и его жены Майи Плисецкой гениальной. Он отметил, что Щедрин — это последний из могикан, удивительная глыба с неповторимым стилем.