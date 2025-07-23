Петростат: пиво и хлеб больше всего подорожали в Петербурге с начала года

Петростат опубликовал статистику инфляции в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года. Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован для пива (увеличение на 13,2%). Цены на хлеб поднялись на 8,2% (для хлеба из ржаной муки) и на 6,6% (для пшеницы). Молоко подорожало на 4,4%, написала vecherka-spb.ru.