Петростат: пиво и хлеб больше всего подорожали в Петербурге с начала года
Петростат опубликовал статистику инфляции в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года. Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован для пива (увеличение на 13,2%). Цены на хлеб поднялись на 8,2% (для хлеба из ржаной муки) и на 6,6% (для пшеницы). Молоко подорожало на 4,4%, написала vecherka-spb.ru.
В сегменте непродовольственных товаров наибольшее удорожание произошло в категориях табачных изделий (5,8%), пиломатериалов (3,6%) и мебели (1,7%).
Значительное снижение цен отмечено в сегментах одежды (-1,9%), кондитерских изделий (-1,8%), парфюмерно-косметических товаров (-1,7%), бытовой химии (-0,8%) и обуви (-0,1%).
Инфляция в Санкт-Петербурге за отчетный период составила 3,8%. Рост цен на продукты питания составил 4,3%, в то время как непродовольственные товары, наоборот, упали в цене на 0,7%.