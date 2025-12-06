Петростат: число врачей в Петербурге сократилось на тысячу человек

Численность врачей в Санкт-Петербурге уменьшилась на тысячу человек. Такое заявление сделал депутат Заксобрания города Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Петростата за 2023–2024 годы, сообщила Neva.Today .

Согласно официальной статистике, в 2024 году в городе трудились 50,1 тысячи врачей против 51,1 тысячи в предыдущем году. Также изменилась ситуация среди среднего медицинского персонала: число сотрудников сократилось с 60,8 тысячи до 58,3 тысячи, написал Piter.TV.

Для преодоления кадрового кризиса депутат призвал принять срочные меры как на уровне региона, так и федерации. Среди предложенных инициатив — введение льготной ипотеки для медиков, схожей с условиями военных ипотек.