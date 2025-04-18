«Петроград»: в Санкт-Петербурге растет число соискателей на одну вакансию

В Санкт-Петербурге становится все больше соискателей на одну вакансию. Если год назад их было четыре-пять, то сейчас уже шесть человек претендуют на одно рабочее место. Эксперты отмечают рекордный рост конкуренции среди ищущих работу, написал «Петроград».
По данным пресс-службы hh.ru, сейчас в среднем на одну свободную должность приходится шесть резюме. За последний год этот показатель вырос с 4,5. Причина изменений — увеличение активности жителей Петербурга в поиске работы. Число обновленных резюме стало больше на 26% за последний месяц. Хотя в некоторых областях, таких как медицина и производство, нехватка работников остается, там уровень конкуренции почти не изменился.
Самые популярные сферы у соискателей — творчество (здесь 28 человек на место), консалтинг (27) и топ-менеджмент (26).
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