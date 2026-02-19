«Петроград»: перец и баклажаны можно сажать в феврале

Многие дачники стремятся как можно раньше начать заниматься рассадой в феврале, чтобы получить преимущество к весне. Однако не все семена подходят для посева в этом месяце. «Петроград» составил список подходящих культур.

В феврале лучше не сеять растения, которые рассчитаны на короткий рассадный период или плохо переносят пересадку. К таким культурам относятся кабачки, тыква, огурцы, дыни и арбузы, свекла, морковь.

Посев в конце зимы оправдан для растений с удлиненным вегетационным периодом. Их развитие занимает 120–160 дней, поэтому без раннего старта они не успеют полноценно сформироваться к осени. Среди таких культур — перец, баклажаны, сельдерей корневой, лук-порей и томаты.