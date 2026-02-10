Петербуржцы сдали на переработку свыше 330 килограммов старых вещей в январе

В начале текущего года жители Санкт-Петербурга активно участвовали в программе по сбору старой одежды и текстиля. На вокзалы города было сдано почти 332 килограмма ветоши. Вещи петербуржцы сдавали в специальные экобоксы, установленные на железнодорожных вокзалах, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу «Октябрьской железной дороги».

Собранный текстиль будет отправлен в центр сортировки. Сохранившуюся одежду передадут для вторичного использования, а остальное пойдет на переработку.

Витебский вокзал стал лидером по сбору текстильных отходов — там собрали 103 килограмма. Второе место занял Ладожский вокзал с результатом в 89 килограммов, а третье — Финляндский вокзал с 67 килограммами. Балтийский и Московский вокзалы собрали 39 и 34 килограмма соответственно.