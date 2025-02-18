Петербуржцы пришли на прощание со священником Анатолием Першиным, погибшим в ДТП

В Петербурге прощаются со священником Анатолием Першиным, который был настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой роще. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

Накануне вечером в деревне Касимово Всеволожского района Ленинградской области произошло ДТП. Автомобиль, за рулем которого находился священник, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Отец Анатолий погиб на месте происшествия.

История прихода в Осиновой Роще началась в 2010-х годах, когда группа активных православных христиан под руководством отца Анатолия начала проводить еженедельные молебны Святителю Василию Великому на месте утраченного в 1934 году храма. Первая литургия в новом храме состоялась в мае 2014 года.

В 2022 году храм сгорел, но благодаря помощи прихожан был восстановлен за полтора года. Сейчас на территории прихода работают детский контактный зоопарк, воскресная школа для детей и взрослых, шахматный клуб и паломническая служба.