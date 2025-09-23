Петербуржцы пожаловались на нарушения парковки во дворах

В текущем году в Государственную административно-техническую инспекцию поступило почти 75 тысяч обращений через онлайн-сервис. Жители жалуются на машины, припаркованные на газонах, у парадных и контейнерных площадок, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Больше всего жалоб поступило из Московского, Приморского и Невского районов — оттуда пришло около 30 тысяч заявок. Нарушения парковки во дворах оперативно выявляются благодаря обращениям граждан.
