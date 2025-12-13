Петербуржцев предупредили о возможном изменении цен на парковку в начале 2026 года

Цены на платные парковки в Санкт-Петербурге могут скорректировать в начале 2026 года. Об этом сообщил глава городского центра управления парковками Михаил Курдяев в беседе с радиостанцией Sputnik .

Специалист пояснил разницу между дифференцированной и динамической системой тарификации: цена фиксирована и определяется уровнем загруженности улиц. После внедрения нового подхода количество автомобилей в центральной части снизилось, сократилось число нарушений ПДД, а доходы городского бюджета увеличились.

Курдяев также заявил, что расширение зон платной парковки не запланировано, добавила Neva.Today.