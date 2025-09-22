Петербуржцам сообщили о временном закрытии съезда с КАД у Бронки

Из-за проведения дорожных ремонтно-восстановительных работ изменится движение на транспортной развязке в районе железнодорожной станции Бронка. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Дирекцию Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

С 10:00 до 15:00 будет закрыт съезд № 1 с КАД в направлении города Сосновый Бор на путепроводе транспортной развязки Бронка.

Водителям следует заблаговременно продумать маршрут и тщательно следить за временными дорожными знаками и разметкой.