Петербуржцам посоветовали иметь при себе запас наличных в случае проблем с интернетом и онлайн-оплатой

Из-за сбоя мобильной связи, вызванного отражением нападения беспилотников в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, жители столкнулись с временным прекращением работы мобильных сетей и интернета. Руководитель цифрового криминалистического центра СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин дал рекомендацию на случай повторения подобных ситуаций в беседе с «Петербургским дневником» .

Специалист подчеркнул, что платежные терминалы в торговых точках традиционно используют проводной интернет, что делает оплату картой более надежной по сравнению с системой быстрых платежей, которая требует стабильного подключения к мобильному интернету.

Опыт недавних событий в Казани, где одновременное отключение как беспроводного, так и проводного интернета вызвало серьезные проблемы с оплатой банковских карт, иллюстрирует, что даже банковские карточки не застрахованы от технических сбоев.

Чечулин рекомендовал жителям всегда иметь при себе определенный запас наличных денег, который позволит совершить покупку даже в экстремальных обстоятельствах отключения электронных платежных систем.