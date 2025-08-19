Петербуржца обвинили в ложном доносе после обращения к «девушкам по вызову»

В Санкт-Петербурге ведется необычное судебное разбирательство. Мужчина, потративший, по его словам, 190 тысяч рублей на интим-услуги, стал фигурантом уголовного дела за ложный донос. Об этом написал «Петроград» .

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, в отношении мужчины возбуждено дело по статье о ложном доносе.

По данным следствия, 7 марта мужчина заказал услуги секс-работницы через интернет. Несмотря на усилия сначала одной, а затем трех девушек, ожидаемого результата достичь не удалось. Мужчина утверждал, что неизвестные оформили на него кредит без его ведома, хотя он перевел девушкам крупную сумму, включая 100 тысяч рублей, взятые в кредит.

Однако у девушек сохранились все переписки и финансовые документы, подтверждающие договоренности. Теперь мужчине грозит ответственность за заведомо ложный донос о тяжком преступлении. Окончательное решение по делу суд вынесет позднее.