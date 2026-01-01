Петербургский врач спас пассажира с инфарктом во время рейса в Стамбул

Предновогодний рейс авиакомпании Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Стамбул чуть не закончился трагедией для 71-летнего пассажира, который незадолго до путешествия перенес острый коронарный синдром. На помощь к нему по просьбе экипажа пришел врач-хирург Михаил Черкашин. Подробности медик рассказал на своей странице в Facebook*.

По его словам, экипаж объявил о поиске врача практически сразу после набора высоты. Черкашин тут же отозвался.

«Мужчина, 71 год. Жена кричит: „Он умер, он холодный!“ Уровень сознания — оглушение, на голос и тормошение реагирует», — рассказал медик.

Он добавил, что узнал у супруги пассажира, что две недели назад тот перенес острый коронарный синдром, потребовавший экстренного стентирования.

Чтобы было удобнее проводить реанимационные мероприятия, мужчину перенесли в хвост самолета. Черкашин уточнил, что пациент, вдохнув чистого кислорода, пришел в сознание, а после приема лекарств из авиационной аптечки ему стало легче.

Пока Черкашин реанимировал пациента, к нему подошел пилот и попросил совета. Он пояснил, что запросил экстренную посадку в Варшаве из-за чрезвычайной ситуации, но получил отказ: на борту находились русские пассажиры.

«До Стамбула два часа. Договариваемся с пилотом, что если остановка и сердечно-легочная реанимация, то садимся где угодно», — добавил врач.

По его словам, время в полете прошло незаметно. После посадки в Стамбуле пациента забрали парамедики. Утром 1 января жена пассажира прислала сообщение, что ее супруг жив.

В середине сентября реанимационные мероприятие в самолете провел министр здравоохранения Михаил Мурашко, летевший в рабочую командировку во Вьетнам. По предварительным данным, у 50-летнего мужчины начался гипертонический криз и министр в течение часа откачивал пациента, добиваясь стабилизации.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.