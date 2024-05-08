«Петербургский дневник» установил в телецентре на Чапыгина «Стену памяти» | 360°

Общество 08 мая 2024, 18:32 «Петербургский дневник» установил в телецентре на Чапыгина «Стену памяти»

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Накануне 9 Мая в Санкт-Петербурге в здании телецентра на улице Чапыгина прошло открытие «Стены памяти» — стенда, на котором городские журналисты разместили портреты родственников — участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На «Стене памяти» расположился портрет Федора Вакорина, это прадед шеф-редактора сетевого СМИ spbdnevnik.ru Ирины Лисовой.

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«Федор Михайлович родился в 1895 году в Архангельской области в деревне Топса. Он был на Первой мировой. Во время Великой Отечественной его покидало по фронтам: Западный фронт, Сталинградский фронт в 1943 году, 4-й Украинский фронт, 1-й Прибалтийский фронт. Победу он встречал на Ленинградском фронте. Имел медаль „За боевые заслуги“. Умер 16 февраля 1967 года у себя дома. Его сын Павел погиб в 19 лет под Смоленском. Похоронен у местечка Грачи», — поделилась Ирина Лисова.

Руководитель отдела «Город» издания «Петербургский дневник» Марина Бойцова также рассказала историю своего родственника, который был на войне.

«Меер Лейзерович Аронович родился в 1907 году в местечке Хиславичи Могилевской губернии. В 1925 году приехал в Ленинград и стал студентом Ленинградской консерватории. После ее окончания был принят скрипачом в Симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Дружил с Аркадием Райкиным. Его жена — моя бабушка Иванова Елена Николаевна — 30 июня 1941 года была назначена воспитателем в детский дом-интернат № 19 и эвакуирована с ним в Челябинскую область. Дед, умевший держать в руках только скрипку, 3 июля 1941 года, несмотря на действующую бронь, подал заявление и пошел добровольцем на фронт. Пропал без вести 6 августа 1941 года», — сообщила журналист.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что подобный формат может стать новой традицией для всех сотрудников телецентра на Чапыгина, 6.

«В нашей компании есть и те, кто напечатал портреты героев на футболках, и те, кто принес портреты для стенда „Стена памяти“» — сказал Кирилл Смирнов.

Он добавил, что наша задача сейчас — беречь традиции и приумножать их.

Всего на «Стене памяти» размещено более 50 портретов. Акция проходит при поддержке Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».