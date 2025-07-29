«Петербургский дневник» сообщил о рассылке 6,5 тысячи открыток на «Морской почте»

Прошедшие выходные стали знаменательными для проекта «Морская почта» газеты « Петербургский дневник ». В дни празднования Дня Военно-морского флота в Кронштадте, 26 и 27 июля, жители и гости города активно отправляли поздравительные открытки родным и близким по всей стране.

За два дня было разослано впечатляющее количество — 6518 писем, что стало абсолютным рекордом проекта, превзойдя прежний показатель почти вдвое быстрее.

«Особенно ценно, что у нас появляются постоянные участники — те, кто возвращается к „Морской почте“ „Петербургского дневника“ из года в год», — отметил главный редактор газеты Кирилл Смирнов.

В числе гостей были также военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, что вызывало у организаторов особое чувство гордости.