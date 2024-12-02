«Петербургский дневник» получил более 3,5 тысячи рисунков на конкурс «Новогодняя почта»

Газета «Петербургский дневник» завершила прием работ на конкурс «Новогодняя почта». В этом году основными темами рисунков стали «Петербург — мегаполис XXI века» и «Новогодний Петербург будущего».
В рамках проекта были приняты более 3,5 тысячи иллюстраций. Авторам самых лучших работ вручат памятные подарки. Сами изображения появятся на лимитированной коллекции почтовых открыток. Желающие смогут отправить такие карточки с Дворцовой площади абсолютно бесплатно.
Как отметил главный редактор газеты Кирилл Смирнов, интерес к конкурсу, организатором которого также является «Почта России», растет с каждым годом.
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