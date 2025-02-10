«Петербургский дневник» объявил о начале народного голосования премии «Город в лицах»

Стартовало народное голосование четвертой петербургской ежегодной премии «Город в лицах». Отдать предпочтение понравившемуся герою можно с 10 февраля до 20 марта на сайте газеты «Петербургский дневник» .

Будут выбраны лучшие номинанты в 11 категориях. Среди них — «Медицинский работник», «Специалист в сфере туризма», «Универсальный специалист МФЦ», «Детский тренер», «Работник промышленного сектора», «Реставратор», «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок», «Специалист учреждений культуры», «Социальный куратор», «Работник жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства» и «Работник/педагог школьного и дошкольного образования».

Всех участников за заслуги и отличия в 2024 году выдвинули профильные комитеты правительства Северной столицы. Церемония награждения премии «Город в лицах» пройдет в конце марта.