«Петербургский дневник»: книжный салон привлек полмиллиона посетителей в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства города сообщил, что Санкт-Петербургский международный книжный салон посетили 500 тысяч человек с 22 по 25 мая. Об этом написал «Петербургский дневник».
«Такого успеха наш Книжный салон еще не знал. Программа была обширной — проведено 280 мероприятий, и мы получили положительные отзывы», — процитировал RT Беглова.
Салон в 2025 году был посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Кроме того, в рамках программы состоялось вручение Национальной литературной премии имени Гранина.
Около 40% украинцев готовы к уступкам территорий
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
В Венгрии высмеяли новые санкции против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте