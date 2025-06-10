«Петербургский дневник»: книжный салон привлек полмиллиона посетителей в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства города сообщил, что Санкт-Петербургский международный книжный салон посетили 500 тысяч человек с 22 по 25 мая. Об этом написал «Петербургский дневник» .

«Такого успеха наш Книжный салон еще не знал. Программа была обширной — проведено 280 мероприятий, и мы получили положительные отзывы», — процитировал RT Беглова.

Салон в 2025 году был посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Кроме того, в рамках программы состоялось вручение Национальной литературной премии имени Гранина.