«Петербургский дневник»: большинство петербуржцев видят в Чехове только писателя

Сегодня, 29 января, исполняется 165 лет со дня рождения драматурга и писателя Антона Павловича Чехова. Газета «Петербургский дневник» выяснила у жителей Санкт-Петербурга, как они воспринимают Чехова.

Горожане выразили разные мнения о значимости Антона Павловича Чехова: одни видят в нем великого русского писателя, другие — исключительно врача. Инженер Анна поделилась, что с самого детства знакомилась с его произведениями, а все благодаря любви ее папы к творчеству писателя.

Инженер Алексей отметил, что ему нравится разнообразие рассказов Чехова. Гример Татьяна добавила, что недавно перечитывала «Вишневый сад», но делала это выборочно, обращая внимание на отдельных персонажей.

Заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля и заведующий отделом «Дом-музей А. П. Чехова» Эрнест Орлов подчеркнул уникальные черты творчества Чехова. Он обратил внимание на умение писателя передавать всю глубину жизни в кратких формах. Орлов также отметил внимание Чехова к каждой детали текста и точность выражения мыслей, что свойственно медикам.