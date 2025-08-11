Петербургский депутат Крупник предложил маркировать контент, созданный с помощью ИИ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой обязать маркировать все изображения, видео и аудио, созданные или измененные с помощью нейросетей. Копия обращения к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову находится в распоряжении RT .

По мнению депутата, в сети много фейковых новостей, интервью, документальных съемок и фотографий, искажающих реальность. «Схожесть «органического» контента с продуктом нейросетей до степени смешения несет в себе серьезную опасность, связанную с возможностью манипуляции и введением в заблуждение», — отметил он.

Павел Крупник считает, что генерация нейросетей может быть использована для провоцирования негативных явлений в обществе. Он предложил внедрить правила обязательного маркирования такого контента и рассмотреть возможность введения ответственности для авторов за отсутствие маркировки.