Петербургские власти изучат возможность оплаты ЖКХ маткапиталом

В Санкт-Петербурге рассмотрят перспективу использования материнского капитала для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом написал сайт peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания города.

Обсуждение этого вопроса находится на повестке городских властей.

Данная инициатива может облегчить жизнь многим семьям и предоставить им дополнительные возможности для распоряжения средствами материнского капитала.

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