Peterburg2: у потомков династии Романовых родилась дочь Кира-Леонида

Во вторник утром, 2 июня, у Георгия Михайловича Романова и Виктории Романовой родился второй ребенок — дочь, которую назвали Кирой-Леонидой. Представители императорской семьи официально подтвердили новость о появлении ребенка, сообщил сайт Peterburg2 .

По опубликованным данным, роды прошли успешно, 43-летняя мать и новорожденная чувствуют себя хорошо. Георгий Михайлович присутствовал при родах. Супруги выразили благодарность врачу Александру Горгидзе и медицинскому персоналу за квалифицированную поддержку.

Это второй ребенок в браке супругов Романовых. Их первенец, мальчик Александр, родился в 2022 году.