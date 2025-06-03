Peterburg2: у потомков династии Романовых родилась дочь Кира-Леонида

Во вторник утром, 2 июня, у Георгия Михайловича Романова и Виктории Романовой родился второй ребенок — дочь, которую назвали Кирой-Леонидой. Представители императорской семьи официально подтвердили новость о появлении ребенка, сообщил сайт Peterburg2.
По опубликованным данным, роды прошли успешно, 43-летняя мать и новорожденная чувствуют себя хорошо. Георгий Михайлович присутствовал при родах. Супруги выразили благодарность врачу Александру Горгидзе и медицинскому персоналу за квалифицированную поддержку.
Это второй ребенок в браке супругов Романовых. Их первенец, мальчик Александр, родился в 2022 году.
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