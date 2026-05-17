Peterburg2: широкие прямые джинсы стали трендом лета 2026 года

В 2026 году выбор джинсов стал настоящим искусством. В тренде — свободные силуэты, удобная посадка и мягкий деним. Стилисты советуют обращать внимание на крой: именно он определяет, насколько удачно модель будет смотреться на фигуре, сообщил сайт Peterburg2 .

Самыми актуальными стали широкие прямые джинсы, модели с высокой или средней талией и укороченные варианты до щиколотки. Популярны также фасоны в стиле 90-х с мягкой линией бедра.

Главный принцип сезона — контраст объемов: широкие штанины лучше всего сочетаются с более приталенным верхом, что визуально вытягивает силуэт. При этом эксперты рекомендуют избегать бесформенных моделей — в моде четкие линии и качественная ткань.