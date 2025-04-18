Peterburg2: более 112 тысяч петербуржцев пользуются виртуальным «Подорожником»

Более 83 тысяч раз жители Санкт-Петербурга пополнили виртуальный проездной билет с момента запуска приложения, а количество поездок превысило 359 тысяч. Об этом сообщил peterburg2 .

Виртуальный «Подорожник» позволяет не только оплачивать поездки, но и просматривать историю платежей, планировать маршруты с помощью Портала общественного транспорта. Число петербуржцев, использующих приложение, достигло 112,7 тысячи человек.

Устройства для приема виртуальных проездных билетов обозначены стикером с эмблемой «Подорожника». Наземные транспортные средства и турникеты метро принимают виртуальные билеты.

Глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев подчеркнул, что виртуальный «Подорожник» упростит оплату проезда для пяти миллионов пассажиров.

В приложении доступны различные виртуальные проездные билеты, подходящие для разных видов транспорта. Перенос «Подорожника» на другое устройство возможен после авторизации с теми же данными.