Петербург выделит около 140 млн рублей на развитие садоводств в 2025 году

По указанию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2025 году садоводческие некоммерческие товарищества получат из бюджета почти 140 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. В этих товариществах находятся 700 тысяч участков, а проживают два с половиной миллиона жителей Северной столицы. Летом в садоводствах отдыхает 500 тысяч детей, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Садоводы каждый год производят 550 тысяч тонн плодов и овощей. В 2024 году при поддержке правительства города было построено, реконструировано и отремонтировано множество объектов. Среди них — 160 тысяч квадратных метров объектов дорожного хозяйства и мелиорации, 26 километров сетей электроснабжения, а также 24 километра сетей водоснабжения.

Кроме того, в прошлом году было отремонтировано 15 подъездных дорог общей протяженностью 25,4 километра. В планах на ближайшие годы — ремонт все большего количества дорог: 20 дорог (39 километров) в 2025 году, 30 дорог (37,5 километра) в 2026 году и 39 дорог (44 километра) в 2027 году.