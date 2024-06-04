Петербург выделил почти 104 миллиона рублей на создание своего стенда на ПМЭФ

ПМЭФ‑2024 стартует в Санкт-Петербурге уже завтра, 5 июня. На создание своего стенда культурная столица выделила почти 104 миллиона рублей.
Экспозиция расположилась на площади 1697 квадратных метров. В центре стенда находится автомобиль Chery Tiggo 7 Pro синего цвета. Сама экспозиция представляет образ Петербурга будущего — города инноваций и научных разработок с великим культурным наследием, сообщило СМИ.
На интерактивных макетах представят проекты «Остров фортов», туристический кластер «Горская», «Технологическая долина и город-спутник Южный».