Петербург стал лидером рейтинга экспортеров СЗФО за 2024 год

Предприятия Санкт-Петербурга показали впечатляющие результаты на региональном этапе премии «Экспортер года». Город возглавил рейтинг поставщиков Северо-Западного федерального округа по итогам 2024 года, сообщил Piter.TV .

Петербургские компании получили полный комплект наград в направлениях «Экспортер года в сфере промышленности» и «Экспортер года в сфере услуг» для субъектов малого и среднего предпринимательства, написал «Петербургский дневник».

Заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов отметил, что Северо-Западный округ удерживает лидерство в экспорте товаров лесной промышленности, входит в тройку лучших регионов по поставкам минерального сырья и обеспечивает более 12% совокупного объема промышленной продукции, отправляемой за границу.