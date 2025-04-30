Петербург расширит неонатальный скрининг новорожденных

С 1 мая Петербург впервые в России вводит дополнительное обследование новорожденных на выявление дефицита декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — редкого генетического заболевания, приводящего к тяжелым поражениям нервной системы. Об этом сообщила «Мойка 78» .

Теперь неонатальный скрининг будет проверять младенцев сразу на 37 заболеваний вместо прежних 36. Лечение данного заболевания осуществляется препаратом, входящим в программу закупки лекарственных средств благотворительным фондом «Круг добра». Годичный курс терапии обходится примерно в три миллиона долларов.

Образцы крови новорожденных, дающие положительный результат первичного теста, отправляются в Москву, в референс-лабораторию Медико-генетического научного центра имени академика Николая Петровича Бочкова. В случае подтверждения диагноза терапия предоставляется пациентам бесплатно, а расходы покрываются за счет благотворительности.