Петербург расширит неонатальный скрининг новорожденных

С 1 мая Петербург впервые в России вводит дополнительное обследование новорожденных на выявление дефицита декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — редкого генетического заболевания, приводящего к тяжелым поражениям нервной системы. Об этом сообщила «Мойка 78».
Теперь неонатальный скрининг будет проверять младенцев сразу на 37 заболеваний вместо прежних 36. Лечение данного заболевания осуществляется препаратом, входящим в программу закупки лекарственных средств благотворительным фондом «Круг добра». Годичный курс терапии обходится примерно в три миллиона долларов.
Образцы крови новорожденных, дающие положительный результат первичного теста, отправляются в Москву, в референс-лабораторию Медико-генетического научного центра имени академика Николая Петровича Бочкова. В случае подтверждения диагноза терапия предоставляется пациентам бесплатно, а расходы покрываются за счет благотворительности.
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