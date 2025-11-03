Петербург проведет ярмарку вакансий, ориентированную на работников гостиниц и ресторанов

В Санкт-Петербурге состоится масштабная ярмарка вакансий, ориентированная на работников гостиниц и ресторанов. Об этом написал сайт rosbalt.ru .

Так, 8 ноября с 12:30 до 13:30 пройдет встреча для работодателей, где обсудят вопросы развития отрасли и карьерного роста сотрудников.

Для всех желающих будут организованы мастер-классы: шеф-повара раскроют секреты кулинарных техник, а эксперты поделятся секретами создания уютной атмосферы в отелях. Также с 14:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по домашней ароматерапии.