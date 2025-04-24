Петербург планирует запустить более 530 автобусных маршрутов в 2025 году

В апреле 2025 года руководство СПб ГКУ «Организатор перевозок» представило итоговые показатели работы городского транспорта за предыдущий год и озвучило планы на ближайшее будущее. Выступивший на конференции директор учреждения Денис Усанов подробно осветил достигнутые успехи и предстоящие задачи. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Одной из ключевых целей 2024 года было увеличение числа регулярных маршрутов, обеспечивающих доступность транспортной инфраструктуры для горожан. Было организовано обслуживание более 340 маршрутов.

Планируется дальнейшее расширение сети маршрутов путем привлечения государственных перевозчиков. Организация планирует увеличить число маршрутов до 539, заключив контракты с такими крупными предприятиями, как «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».