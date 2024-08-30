Петербург будущего покажут на Дворцовом мосту

Ночью 30 и 31 августа, а также в ночь с 31 августа на 1 сентября в Санкт-Петербурге пройдет традиционное шоу «Поющие мосты». Тематическая программа будет посвящена Дню российского кино, который отмечают на этой неделе, а также 94-летию со дня рождения прославленного композитора и почетного гражданина города Андрея Петрова. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Во время мероприятия прозвучат музыкальные произведения Петрова из известных фильмов, ставших классикой российского кино.

Кроме того, в эти выходные в рамках «Поющих мостов» можно будет увидеть лазерную проекцию под названием «Мегаполис XXI века». На разведенном Дворцовом мосту гости увидят концептуальные эскизы масштабных проектов, созданные художниками «Петербургского дневника».

В частности, Дворцовый мост будет украшен изображениями высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, второй очереди аэропорта Пулково, широтной магистрали для скоростного движения, второй кольцевой автодороги, Большого Смоленского моста, Технологической долины и круглогодичного морского курорта «Санкт-Петербург марина».