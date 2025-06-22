Пешеход погиб под колесами электрички на станции Пупышево в Ленобласти

На станции Пупышево произошел трагический инцидент с участием электропоезда, который следовал по маршруту Волховстрой — Петербург. Как сообщила «Мойке78» пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО, днем 15 июня 55-летний дачник решил пересечь железнодорожные пути перед идущим составом.
Согласно предварительным данным, пешеход игнорировал запрещающий сигнал светофора. Когда машинист увидел нарушителя, он подал звуковые сигналы и резко затормозил, но предотвратить наезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Есть вероятность, что в момент происшествия пешеход был пьян. Из-за случившегося движение электропоезда было задержано на пять минут.
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