Пешеход погиб под колесами электрички на станции Пупышево в Ленобласти

На станции Пупышево произошел трагический инцидент с участием электропоезда, который следовал по маршруту Волховстрой — Петербург. Как сообщила «Мойке78» пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО, днем 15 июня 55-летний дачник решил пересечь железнодорожные пути перед идущим составом.

Согласно предварительным данным, пешеход игнорировал запрещающий сигнал светофора. Когда машинист увидел нарушителя, он подал звуковые сигналы и резко затормозил, но предотвратить наезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Есть вероятность, что в момент происшествия пешеход был пьян. Из-за случившегося движение электропоезда было задержано на пять минут.