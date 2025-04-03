«Первый женский»: яркие оттенки станут главным трендом маникюра этого лета

Летом 2025 года остроконечные ногти уступят место квадратной форме, а яркие оттенки станут хитом. Об этом сообщил сайт «Первый женский».
В список популярных цветов маникюра войдут желтый, салатовый и оранжевый. В трендах также окажутся миндальная, круглая и квадратная формы ногтей, отметил MIR24.TV.
Модные принты варьируются от черепашьего панциря до шотландской клетки и цветного френча. В одежде будет доминировать минимализм 90-х, платья А-силуэта и крестьянские модели с объемными рукавами. Предпочтительнее всего будут плотные ткани, а цвета — пастельные, в том числе оливковый и бургунди.
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