«Первый женский»: яркие оттенки станут главным трендом маникюра этого лета

Летом 2025 года остроконечные ногти уступят место квадратной форме, а яркие оттенки станут хитом. Об этом сообщил сайт «Первый женский» .

В список популярных цветов маникюра войдут желтый, салатовый и оранжевый. В трендах также окажутся миндальная, круглая и квадратная формы ногтей, отметил MIR24.TV.

Модные принты варьируются от черепашьего панциря до шотландской клетки и цветного френча. В одежде будет доминировать минимализм 90-х, платья А-силуэта и крестьянские модели с объемными рукавами. Предпочтительнее всего будут плотные ткани, а цвета — пастельные, в том числе оливковый и бургунди.