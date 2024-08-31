Первый паром прибыл на новый терминал в Калининградской области

Морской терминал в Калининградской области принял первый паром

Алексей Беспрозванных. Калининград
Фото: Алексей Беспрозванных. Калининград/Telegram

Строящийся морской терминал в городе Пионерском принял первый грузопассажирский паром «Антей». Об этом врио губернатора региона Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале.

«С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него», — написал он.

По словам врио губернатора, этого события в Калининградской области ждали несколько лет. Он отметил, что после завершения всех строительных работ терминал будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год.

Калининградская область серьезно продвинулась в обеспечении транспортной безопасности, добавил Беспрозванных.

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин ранее в ходе визита в Запорожскую область лично осмотрел Бердянский морской торговый порт. Он назвал его важнейшим логистическим объектом в регионе.

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