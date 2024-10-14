Первые снегопады накроют Пермь, Уфу и Казань в конце октября

Первый снег придет в Москву и Санкт-Петербург позже средних показателей — в ноябре. Это обусловлено теплой осенью, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс Погода».

Метеорологи утверждают, что уже в 20-х числах октября снежный покров установится в Самаре, Уфе, Казани, Перми и Нижнем Новгороде. В южных городах-миллионниках — Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Краснодаре — зимние осадки выпадут лишь вначале декабря.

При этом первые снегопады накрыли Красноярск, Новосибирск и Омск раньше многолетней нормы. Они ожидаются повторно 11–14 октября.