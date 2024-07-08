Первую в России электрическую автомастерскую представили в Екатеринбурге

В рамках промышленной выставки «Иннопром-2024», проходившей в Екатеринбурге, компания «Россети Урал» совместно с автозаводом «Урал» продемонстрировали новаторскую автомастерскую, установленную на шасси с гибридной силовой установкой. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Электрический привод, внедренный в автомобили завода «Урал», является начальным этапом в создании транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии. Данная модель будет эксплуатироваться оперативно-выездными бригадами «Россети Урал», а также ожидается ее распространение среди других электросетевых компаний России, отметил генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

Инновация способствует улучшению экологической обстановки и расширяет возможности для оперативных служб. Внедрение гибридных технологий увеличивает производительность бригад, предоставляя им доступ к более надежному и экономичному транспорту.