Первую в Крыму волюметрическую станцию установят в Ялте

Власти Ялты объявили о планах по установке первой в Крыму волюметрической станции. Об этом сообщило ОТР .

Устройство будет отслеживать содержание в воздухе спор грибов и пыльцы амброзии, кипариса, сосны и других растений. Такой подход позволит более точно прогнозировать опасные для аллергиков периоды и своевременно начинать терапию.

Станцию разместят на крыше корпуса клиники Пирогова. В дальнейшем подобные системы могут появиться и в других регионах России.