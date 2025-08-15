Первую в Крыму волюметрическую станцию установят в Ялте

Власти Ялты объявили о планах по установке первой в Крыму волюметрической станции. Об этом сообщило ОТР.
Устройство будет отслеживать содержание в воздухе спор грибов и пыльцы амброзии, кипариса, сосны и других растений. Такой подход позволит более точно прогнозировать опасные для аллергиков периоды и своевременно начинать терапию.
Станцию разместят на крыше корпуса клиники Пирогова. В дальнейшем подобные системы могут появиться и в других регионах России.
