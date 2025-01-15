Первое с начала осени арктическое вторжение ожидается в Пермском крае
Впервые с октября 2024 года в Пермский край придет арктическое вторжение. На этом фоне в регионе ожидается похолодание 20 и 21 января, сообщает сайт properm.ru со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.
По предварительному прогнозу синоптиков, явление не принесет значительного понижения температуры и не продлится долго. Исключение могут составить лишь северные территории края.
Метеоусловия могут измениться и положить начало более долгосрочной смене циркуляции воздуха. Это приведет к завершению аномально теплого погодного периода, который длится уже пять месяцев.
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