Первое с начала осени арктическое вторжение ожидается в Пермском крае

Впервые с октября 2024 года в Пермский край придет арктическое вторжение. На этом фоне в регионе ожидается похолодание 20 и 21 января, сообщает сайт properm.ru со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По предварительному прогнозу синоптиков, явление не принесет значительного понижения температуры и не продлится долго. Исключение могут составить лишь северные территории края.

Метеоусловия могут измениться и положить начало более долгосрочной смене циркуляции воздуха. Это приведет к завершению аномально теплого погодного периода, который длится уже пять месяцев.