Первая школа креативных индустрий открылась в Челябинске

Первая школа креативных индустрий «Легко» распахнула свои двери на базе Детской художественной школы искусств имени Н. Л. Аристова в Челябинске. Учреждение находится на улице Академика Королева, 33, сообщил «ФедералПресс» .

В церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что подобные школы планируется создать по всей области.

«Уверен, что благодаря таким пространствам вклад креативных индустрий в экономику будет увеличиваться. Рад, что такие центры подготовки создаются в Челябинской области, будем эту работу продолжать», — цитирует пресс-служба областного правительства губернатора.

Школа предлагает бесплатное двухгодичное обучение для подростков 12–18 лет по шести направлениям: звукорежиссура и электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, технологии виртуальной и дополненной реальности.