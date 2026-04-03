Пермский хореограф Куриленко рассказала, как детский танцевальный коллектив «Карамель» стал семьей и школой лидерства

В Перми хореограф Людмила Куриленко создала не просто ансамбль, а творческое сообщество «Карамель», где дети учатся выражать себя через танец. Коллектив, основанный в 2006 году, сегодня объединяет четыре возрастные группы и славится победами на всероссийских конкурсах. Об этом основатель и руководитель «Карамели» рассказала в интервью сайту properm.ru .

Как отметила хореограф, особое место занимает Кубок Квазара — ежегодный конкурс импровизации и композиции, где юные хореографы получают денежные призы и учатся работать в команде.

В коллективе царит семейная атмосфера: муж Людмилы — спонсор и идейный вдохновитель, дочери и мама — активные участники, а папа — музыкант на выступлениях.

Куриленко уверена, что танец — это не только техника, но и терапия, способ прожить эмоции и найти опору в жизни.