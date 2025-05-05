Переменная погода сохранится в Приморье всю рабочую неделю

В Приморском крае погода продолжает оставаться капризной и непредсказуемой. На протяжении всей ближайшей недели в регионе ожидаются периодические осадки, преимущественно кратковременные дожди. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов Примгидромета.

Особенно непостоянна погода будет во вторник и среду, 6 и 7 мая. Днем отдельные районы края вновь столкнутся с дождями, тогда как ночи обещают быть сухими. Такая цикличность связана с влиянием атмосферного фронта, медленно перемещающегося над территорией Дальнего Востока.

Температура воздуха также продолжит колебаться незначительно. В большинстве районов дневные показатели останутся близки к текущему уровню, варьируясь от +10 до +17 градусов. Лишь к концу рабочей недели возможен небольшой рост максимумов до +18...+20 градусов.