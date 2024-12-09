Переменчивую погоду пообещали жителям Башкирии в ближайшие дни

В ближайшие дни в Башкирии установится небольшое потепление. В дневное время в понедельник и вторник, 9 и 10 декабря, специалисты Башгидромета обещают до -3… -8 градусов. Об этом написал «АБН24».
Ночью в республике температура воздуха опустится до −7… −12 градусов. В некоторых районах возможны метели, а также образование снежных заносов и гололедицы на дорогах. Автомобилистов предупреждают о накатывании снега на дорогах, что может увеличить вероятность дорожных происшествий.
В среду, 11 декабря, в регионе сохранятся небольшие снегопады с возможностью метели. Днем температура воздуха составит −3… −8 градусов.
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