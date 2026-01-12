Пенсионеров предупредили о вариантах приостановки субсидий на оплату ЖКУ

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал RT , что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пенсионеров может быть приостановлена или прекращена только по основаниям, прямо установленным законом.

Одной из наиболее распространенных причин является изменение уровня доходов. Если после индексации пенсии или получения иных доходов расходы на ЖКУ перестают превышать установленную в регионе допустимую долю от совокупного дохода, право на субсидию утрачивается. В большинстве субъектов этот порог составляет 22%, однако регионы могут устанавливать более низкие значения.

Выплата субсидии также приостанавливается при наличии задолженности по оплате ЖКУ за два и более месяца, если не заключено соглашение о ее погашении. При оформлении и исполнении такого соглашения субсидия может быть возобновлена.

«При устранении причин, послуживших основанием для приостановки, пенсионер вправе повторно обратиться за назначением субсидии», — заявил депутат.

Основанием для отмены или приостановки субсидии может стать непредоставление обязательных документов, предоставление недостоверных сведений либо несообщение об изменениях, влияющих на право на поддержку, включая изменение состава семьи или доходов.