Пенсионерку осудили за нелегальную торговлю водкой в ЯНАО

Пожилая жительница Муравленко получила наказание в виде четырех месяцев исправительных работ за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
По данным ведомства, женщина 1961 года рождения ранее уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение. Нарушительница вновь продала бутылку водки знакомому в ночное время.
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