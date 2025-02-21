Пенсионерку осудили за нелегальную торговлю водкой в ЯНАО

Пожилая жительница Муравленко получила наказание в виде четырех месяцев исправительных работ за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По данным ведомства, женщина 1961 года рождения ранее уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение. Нарушительница вновь продала бутылку водки знакомому в ночное время.

Против пенсионерки возбудили уголовное дело. Суд назначил ей наказание с удержанием 10% заработка в доход государства.