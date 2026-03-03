Пенсионерам разъяснили условия получения льгот на взносы за капремонт

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт распространяется на всех собственников квартир. Однако пенсионеры могут рассчитывать на уменьшение размера таких платежей, написал RT .

По словам юриста, размер взносов может быть снижен на 50% или 100%, но только в пределах регионального стандарта нормативной жилой площади. Условия предоставления компенсации различаются в зависимости от региона.

«В Москве компенсация предоставляется при условии, что пенсионер проживает один либо с другими неработающими пенсионерами, а льгота распространяется только на одно жилое помещение, находящееся в собственности», — рассказал Соловьев.

Он также уточнил, что по достижении 70 лет компенсируется 50% расходов на оплату взносов по капремонту, а по достижении 80 лет — 100%. Квартира должна находиться в собственности пенсионера, он сам должен там проживать и платить за нее взносы на капремонт. Кроме того, льгота работает, если пенсионер живет один и не работает или живет с другими родственниками, которые не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности I или II группы.

Юрист подчеркнул, что правовая суть льготы по капремонту заключается в компенсации расходов. Сначала пенсионер оплачивает взнос в полном размере, а затем соцзащита или другой уполномоченный орган возвращает ему деньги. Для получения компенсации необходимо подать заявление.