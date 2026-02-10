Пенсионерам объяснили, как избежать НДФЛ при продаже дачи с участком

При продаже дачи с участком пенсионеры не получают льгот по налогу на доходы (НДФЛ), кроме одного случая — если дача находилась в собственности определенный минимальный срок. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT .

Если дача приобретена до 1 января 2016 года, минимальный предельный срок составляет три года, а если после — пять лет. Есть исключения, которые сокращают срок владения до трех лет: получение права собственности по наследству, договору дарения от близкого родственника, в результате приватизации или по договору пожизненного содержания с иждивением. Также срок в три года действует, если дача — единственное жилое помещение.

Чаплин подчеркнул, что если срок владения меньше установленного, доход от продажи подлежит налогообложению. В этом случае пенсионер обязан подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи, и заплатить налог до 15 июля.

Депутат напомнил, что продавец может уменьшить сумму к уплате, выбрав наиболее выгодный вариант: либо на фиксированный имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей, либо на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с первоначальным приобретением дачи.

Также Чаплин обратил внимание на то, что льгота для пенсионеров по земельному налогу не имеет отношения к налогу с доходов от продажи. Он посоветовал дачникам-пенсионерам, планирующим продажу, в первую очередь определить, как долго они владеют имуществом.