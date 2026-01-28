Пельмени назвали любимой едой у трудовых мигрантов из Индии
В России становится все больше трудовых мигрантов из Индии, и работодателям приходится учитывать их пищевые предпочтения. Не вся привычная для россиян еда подходит индийцам. Заместитель гендиректора по персоналу «КПО Юг» Ирина Бурмистрова рассказала KP.RU, что на производстве для индийцев скорректировали питание.
Например, они не едят первые блюда и салаты, как их готовят в России, а также гречку. Картофель едят не все. В основном предпочитают рис и курицу. Однако со временем многие распробовали русские первые блюда и сейчас берут их в обед.
Некоторые русские блюда все же пришлись индийцам по вкусу. Например, пельмени многие едят с удовольствием.
Еще одна сложность — вода. В Индии водопроводную воду пить нельзя, поэтому на одном из подмосковных предприятий индийские рабочие отказались пить воду из-под крана даже с фильтром и потребовали бутилированную.