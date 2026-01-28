Пельмени назвали любимой едой у трудовых мигрантов из Индии

В России становится все больше трудовых мигрантов из Индии, и работодателям приходится учитывать их пищевые предпочтения. Не вся привычная для россиян еда подходит индийцам. Заместитель гендиректора по персоналу «КПО Юг» Ирина Бурмистрова рассказала KP.RU , что на производстве для индийцев скорректировали питание.

Например, они не едят первые блюда и салаты, как их готовят в России, а также гречку. Картофель едят не все. В основном предпочитают рис и курицу. Однако со временем многие распробовали русские первые блюда и сейчас берут их в обед.

Некоторые русские блюда все же пришлись индийцам по вкусу. Например, пельмени многие едят с удовольствием.

Еще одна сложность — вода. В Индии водопроводную воду пить нельзя, поэтому на одном из подмосковных предприятий индийские рабочие отказались пить воду из-под крана даже с фильтром и потребовали бутилированную.