Педиатр Татаркина посоветовала не дарить детям магнитный конструктор

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Родителям необходимо проявлять осторожность при выборе новогодних подарков для детей. Магнитные конструкторы, игрушки с пропеллерами и игрушечное оружие могут представлять серьезную опасность. Об этом рассказала педиатр Ольга Татаркина в интервью «Известиям».

Специалист предупредила, что проглатывание нескольких магнитиков грозит повреждением внутренних органов, вплоть до разрыва тканей, а вращающиеся детали могут травмировать ребенка.

Доктор настоятельно рекомендовала отдавать предпочтение безопасным игрушкам. При покупке новогоднего подарка важно учитывая возраст и особенности развития малыша.

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