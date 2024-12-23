Педиатр Татаркина посоветовала не дарить детям магнитный конструктор

Родителям необходимо проявлять осторожность при выборе новогодних подарков для детей. Магнитные конструкторы, игрушки с пропеллерами и игрушечное оружие могут представлять серьезную опасность. Об этом рассказала педиатр Ольга Татаркина в интервью «Известиям».